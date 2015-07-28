Впервые за последние годы Toyota уступила мировое лидерство по продажам

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По итогам первого полугодия текущего года немецкий автоконцерн Volkswagen обошел по объему поставок автомобилей японскую группу Toyota Motor и стал лидером на мировом авторынке, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным компании Toyota, она продала за полгода 5,02 млн. автомобилей; немецкий автопроизводитель отчитался о 5,04 млн., увеличив реализацию в первую очередь за счет восстановления европейского рынка.

В прошлом году Toyota увеличила продажи на 3%, до 10,23 млн. автомобилей, с учетом подразделений Hino Motors Ltd. и Daihatsu Motor Co. Второе место по объему продаж занял Volkswagen с результатом 10,14 млн. реализованных в 2014 году автомобилей. На третьем месте была американская General Motors Corp., увеличившая продажи на 2,1%, до 9,92 млн. машин.

Как отмечает агентство, Volkswagen неоднократно заявлял о желании выйти на первое место по продажам в мире.

На первое место по объемам продаж Toyota вышла в 2012 году.