​Тестовый контейнерный поезд из Китая в 10:00 прибыл в Алят

Баку. 3 августа. REPORT. AZ/ Сегодня в 10:00 тестовый контейнерный поезд, двигающийся по маршруту Шихэцзы-Достык-Актау-Алят-Кешля по территории Азербайджана, Турции, Казахстана, Китая и Грузии, прибыл в расположенный в поселке Алят Бакинский международный торговый порт.

Как сообщает Report, поезд 28 июля отбыл из города Шихэцзы в Китае.

Запуск поезда был произведен совместными усилиями Казахстана, Китая, "Азербайджанских железных дорог", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", Бакинского международного торгового порта и стал результатом достигнутой главами железнодорожных ведомств на заседаниях Координационного комитета Транскаспийского международного транспортного маршрута договоренности по тарифной политике и созданию приемлемых технических условий.

Поезд перевозит каустическую соду в 82 контейнерах каждая весом 20 тонн. Ранее грузы подобного назначения перевозились по альтернативным маршрутам в течение 25-40 дней через порты Бендер-Аббас и Поти.

В рамках данного проекта в сентябре этого года запланирован запуск второго контейнерного поезда по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция.

На мероприятии принимают участие послы Китая, Казахстана, Грузии, Турции в Азербайджане, президент АО "Казахстанские железные дороги" Аскар Мамин, генеральный директор "Грузинских железных дорог" Мамука Бахтадзе и начальники портов Батуми.