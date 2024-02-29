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Ремонтные работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" завершатся к июлю

Ремонтные работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" завершатся к июлю Ремонтные работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен" будут завершены до июля текущего года.
Инфраструктура
29 февраля 2024 г. 16:40
Ремонтные работы на станции метро Джафар Джаббарлы завершатся к июлю

Ремонтные работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" ЗАО "Бакинский метрополитен" будут завершены до июля текущего года.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя ЗАО Хидаят Мамедов сказал на конференции "Неизменные ценности, меняющиеся возможности".

"Мы уже приступили к облицовочным работам на станции. Соответствующие работы ведутся на стенах станции и в среднем зале", - добавил он.

Представитель метрополитена также сообщил, что на станции "Ази Асланов" ремонт будет проводиться в два этапа.

"В первую очередь будут укреплены стены и проведены земляные работы снаружи станции. Затем будет проведен капитальный ремонт на тупике, при условии, что не будет ограничено движение поездов на станции", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке "Cəfər Cabbarlı" metrostansiyasında təmir işləri iyula qədər yekunlaşacaq

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