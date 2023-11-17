Рашад Набиев обсудил с генсеком ОТГ развитие региональных транспортных связей

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел переговоры с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел переговоры с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте организации.

Встреча состоялась 16 ноября на полях 7-го заседания министров транспорта стран-членов ОТГ в Зангилане.

Стороны обменялись мнениями о путях укрепления региональных транспортных связей с акцентом на совершенствование инфраструктуры и развитие цифровых технологий в транспортном секторе государств-членов ОТГ.