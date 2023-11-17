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Рашад Набиев обсудил с генсеком ОТГ развитие региональных транспортных связей

Рашад Набиев обсудил с генсеком ОТГ развитие региональных транспортных связей Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел переговоры с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 18:38
Рашад Набиев обсудил с генсеком ОТГ развитие региональных транспортных связей

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел переговоры с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте организации.

Встреча состоялась 16 ноября на полях 7-го заседания министров транспорта стран-членов ОТГ в Зангилане.

Стороны обменялись мнениями о путях укрепления региональных транспортных связей с акцентом на совершенствование инфраструктуры и развитие цифровых технологий в транспортном секторе государств-членов ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev TDT-nin baş katibi ilə regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
Версия на английском языке Rashad Nabiyev discusses development of regional transport links with OTS Sec.-Gen.

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