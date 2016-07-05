​Предусмотренные для запуска по маршруту Баку-Тбилиси-Карс вагоны будут презентованы в Берлине

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В сентябре этого года швейцарская компания Stadler Rail Group продемонстрирует на международной выставке InnoTrans 2016 в Берлине (Германия) пассажирские вагоны спального типа, произведенные по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" для эксплуатации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report со ссылкой на Railway Gazette, Stadler Rail Group также представит на выставке дизель-электрические локомотивы A Class 88 EuroDual, изготовленные по заказу лизинговой компании Beacon Rail для эксплуатации британским оператором Direct Rail Services, а также подвижной состав EC250 Giruno, выполненный по заказу Swiss Federal Railways.

Выставка продлится с 20 по 23 сентября.

Напомним, что азербайджанская сторона заказала компании Stadler 30 поездов спального типа для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Вагоны будут производиться в четырех категориях - "стандартный", "комфортный", "бизнес" и "ресторан". В зависимости от категории, они будут 10, 20 и 32-х местными.

Вагоны будут оснащены системой, позволяющей автоматически подстраиваться под ширину колеи. Это сократит время пересечения погранично-пропускных пунктов и обеспечит более комфортное передвижение пассажиров. Согласно договору, в июле-августе 2016 года первые 10 вагонов будут введены в эксплуатацию.

Отметим, что холдинг Stadler Rail Group имеет предприятия в 8 странах мира, общая численность сотрудников составляет 6100 человек.