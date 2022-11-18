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Построенная 4 года назад в Дашкесане автомобильная дорога пришла в негодность

Построенная 4 года назад в Дашкесане автомобильная дорога пришла в негодность 10:43
Инфраструктура
18 ноября 2022 г. 12:00
Построенная 4 года назад в Дашкесане автомобильная дорога пришла в негодность

Автомобильная дорога Дашкесан-Амирвар-Габагтепе, объединяющая девять населенных пунктов, пришла в негодность, что провоцирует частые ДТП.

Об этом западному бюро Report сообщили местные жители.

По словам жителей, на дороге протяженностью 24,5 км местами разрушено асфальтовое покрытие, возникли большие ямы и провалы. Причиной этого является бесконтрольное пользование ею крупнотоннажными автомобилями, перевозящие грузы превышающие норму.

Жители отметили, что непригодное состояние дороги провоцирует частые ДТП.

На запрос Report руководитель пресс-службы Государственного агентства автодорог Азербайджана Анар Наджафли ответил, что агентство проинформировано об этой ситуации. "Мы знаем об этом, вопрос находится под контролем руководства. Как только позволят погодные условия, начнутся ремонтно-восстановительные работы. Также поручено усилить контроль над грузоперевозками в этом направлении", - отметил он.

Дорога была построена по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 октября 2018 года. Согласно распоряжению, для строительства дороги Дашкесан-Амирвар-Габагтепе, соединяющей 9 населенных пунктов с населением три тысячи человек, на эти цели Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана было выделено 13,3 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkəsəndə dörd il əvvəl tikilən yol bərbad vəziyyətə düşüb

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