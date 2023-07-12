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Посол: Япония до сих пор реализовала в Азербайджане более 300 проектов

Посол: Япония до сих пор реализовала в Азербайджане более 300 проектов "Япония до сих пор реализовала в Азербайджане более 300 проектов в различных областях".
Инфраструктура
12 июля 2023 г. 19:03
Посол: Япония до сих пор реализовала в Азербайджане более 300 проектов

"Япония до сих пор реализовала в Азербайджане более 300 проектов в различных областях".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, ознакомившись с работой, проводимой совместно с Программой Развития ООН по реконструкции энергетической системы в средней школе села Моллалы Бардинского района.

Посол рассказал представителям СМИ о работе, проделанной Японией в Азербайджане до сих пор, и сказал, что считает реализуемый проект в области энергетики весьма эффективным для населения.

"Наши следующие проекты связаны с поддержкой расширения использования альтернативной энергии. Сегодня мы уже осуществили это в жилом доме и в школе отдаленного села Бардинского района. Надеюсь, что реализация этого проекта принесет пользу не только в эффективном использовании энергии, но и уровню жизни населения", - подчеркнул посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Yaponiya indiyədək Azərbaycanda 300-dən çox layihə həyata keçirib"

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