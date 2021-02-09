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Перемещенные при строительстве TAP оливковые деревья возвращают обратно

Перемещенные при строительстве TAP оливковые деревья возвращают обратно Спустя 3,5 года деревья вновь высаживают на своих прежних местах
Инфраструктура
9 февраля 2021 г. 12:33
Перемещенные при строительстве TAP оливковые деревья возвращают обратно

Оливковые деревья, временно перемещенные с территории во время строительства Трансадриатического газопровода (TAP), вновь высаживают на прежних местах.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице TAP в Twitter.

По данным, 828 оливковых деревьев, которые были временно вывезены в другие места в Италии во время строительства трубопровода TAP, спустя 3,5 года вновь высаживают на своих прежних местах.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом, проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке TAP reinstates olive trees extracted during construction
Версия на азербайджанском языке TAP-ın inşası zamanı çıxarılan zeytun ağacları əvvəlki yerlərinə qaytarılır

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