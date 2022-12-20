Отремонтировано буксирно-снабженческое судно "İrgiz" ASCO

Буксирно-снабженческое судно «Иргиз» («Irgiz»), принадлежащее Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), отремонтировано на Судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

Буксирно-снабженческое судно «Иргиз» («Irgiz»), принадлежащее Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), отремонтировано на Судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

Об этом Report сообщили в ASCO.

Судно было поднято на верфь, заменены поврежденные участки подводной и надводной частей, отремонтированы рулевые установки, донно-боковые арматуры, защитное оборудование, подводная и надводная части были очищены и покрашены. Кроме того, установка FRS прошла программное испытание, отремонтирована установка брашпиля и трубопроводные системы. На судне установлена 200-литровая отопительная установка типа "аристон", отремонтировано электрическое оборудование.

Проведены текущие ремонтные работы в жилых и служебных помещениях экипажа, на правой и левой палубах корабля вывешены защитные корпусные шины, очищены и покрашены палубы надстроек. После ремонта корабль успешно прошел испытания на море и возвращен в эксплуатацию.

Судно длиной 54,6 метра, шириной – 11,6 метра оснащено двигателем мощностью 4 340 лошадиных сил.