О нас

Отремонтировано буксирно-снабженческое судно "İrgiz" ASCO

Отремонтировано буксирно-снабженческое судно "İrgiz" ASCO Буксирно-снабженческое судно «Иргиз» («Irgiz»), принадлежащее Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), отремонтировано на Судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".
Инфраструктура
20 декабря 2022 г. 13:50
Отремонтировано буксирно-снабженческое судно İrgiz ASCO

Буксирно-снабженческое судно «Иргиз» («Irgiz»), принадлежащее Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), отремонтировано на Судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

Об этом Report сообщили в ASCO.

Судно было поднято на верфь, заменены поврежденные участки подводной и надводной частей, отремонтированы рулевые установки, донно-боковые арматуры, защитное оборудование, подводная и надводная части были очищены и покрашены. Кроме того, установка FRS прошла программное испытание, отремонтирована установка брашпиля и трубопроводные системы. На судне установлена 200-литровая отопительная установка типа "аристон", отремонтировано электрическое оборудование.

Проведены текущие ремонтные работы в жилых и служебных помещениях экипажа, на правой и левой палубах корабля вывешены защитные корпусные шины, очищены и покрашены палубы надстроек. После ремонта корабль успешно прошел испытания на море и возвращен в эксплуатацию.

Судно длиной 54,6 метра, шириной – 11,6 метра оснащено двигателем мощностью 4 340 лошадиных сил.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ASCO-nun “İrgiz” təchizat-yedək gəmisi təmir edilib

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi