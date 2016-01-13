​Назначен гендиректор Бакинского транспортного агентства

13 января, 2016 19:26

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вусала Агамамед оглу Керимли генеральным директором Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, В.Керимли назначен генеральным директором Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров Азербайджанской Республики. Отметим, что до этого В.Керимли занимал должность заместителя директора ООО "BakuBus".