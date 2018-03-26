На строительство автодороги Муганлы- Керпюсындыран выделено 7 млн. манатов

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автодороги Муганлы- Керпюсындыран в Бардинском районе.

Как сообщает Report, для строительства дороги, соединяющей 9 населенных пунктов, предусмотренные на строительство и реконструкцию дорог в расходах государственного бюджета 2018 года, средства в размере 7 миллионов манатов переданы Азербайджанскому государственному агентству автомобильного транспорта.

Министерству финансов поручено предоставить финансирование.