​На капитальный ремонт многоквартирных зданий в Агсу выделено 2 млн. манатов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Агсу.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в последние годы в городе Агсу проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, реализованы важные инфраструктурные проекты, в том числе построены Районная центральная больница на 160 коек, Спортивный комплекс, городской стадион на 3000 мест, Детско-юношеский центр художественного творчества, два 32-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Дворец культуры, Историко-краеведческий музей, Шахматная школа, реконструированы городская система водоснабжения, внутригородские автомобильные дороги, сооружена современная система освещения.

В целях продолжения в Агсу работы по благоустройству и созиданию, а также капитального ремонта 33 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, глава государства постановил выделить Исполнительной власти Агсуинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики 2 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.