Международные перевозки автотранспортом в Азербайджане выросли на 10%

Международные перевозки автотранспортом в Азербайджане выросли на 10%

За январь-июль этого года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 3 млн 627 тыс. 44,89 тонн продукции на сумму $7 млрд 705 млн 844,13 тыс., что соответственно на 9,4% и 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За 7 месяцев этого года автомобильным транспортом было экспортировано 1 млн 541 тыс. 67,56 тонн (+22 %) грузов на сумму $1 млрд 441 млн 907,38 тыс. (увеличение на 28 % за год), импортировано 2 млн 85 тыс. 977,34 тонн (+2,4 %) грузов на сумму $6 млрд 263 млн 936,75 тыс. (+5,8 %).