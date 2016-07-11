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    Контракт на поставку МС-21 "Азербайджанским авиалиниям" планируют подписать в 2017 году

    В начале июня стороны подписали меморандум о заинтересованности на поставку самолетов

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Подписание контракта на поставку десяти самолетов МС-21 перевозчику "Азербайджанские авиалинии" намечено на первый квартал 2017 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам гендиректор лизинговой компании "Ильюшин финанс" (ИФК) Александр Рубцов.

    В начале июня стороны подписали меморандум о заинтересованности на поставку самолетов. 

    "Мы ждем первого вылета самолета. Когда он вылетит, мы подготовим уже более твердое соглашение, в котором все будет подробно расписано, оно намечено на первый квартал 2017 года", - заявил Рубцов.

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