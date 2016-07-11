Контракт на поставку МС-21 "Азербайджанским авиалиниям" планируют подписать в 2017 году

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Подписание контракта на поставку десяти самолетов МС-21 перевозчику "Азербайджанские авиалинии" намечено на первый квартал 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам гендиректор лизинговой компании "Ильюшин финанс" (ИФК) Александр Рубцов.

В начале июня стороны подписали меморандум о заинтересованности на поставку самолетов.

"Мы ждем первого вылета самолета. Когда он вылетит, мы подготовим уже более твердое соглашение, в котором все будет подробно расписано, оно намечено на первый квартал 2017 года", - заявил Рубцов.