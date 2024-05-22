Казахстан планирует увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%

Казахстан планирует к 2028 году увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%.

Казахстан планирует к 2028 году увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Министерства транспорта Казахстана.

"Принят комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы. Согласно плану, предусмотрено создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Реализация данной работы позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, а также снизить административные барьеры", - говорится в информации.

Минтранс сообщает, что уже в текущем году начнутся работы по дноуглублению акватории порта Курык и строительству контейнерного хаба в порту Актау.

"Основная доля проектов будет реализована за счет частных инвестиций, в том числе запланированных в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. К 2028 году планируется увеличить пропускную способность портов на 50%. Также в 3 раза увеличится пропуск контейнеров", - отмечает ведомство.

В настоящее время общая пропускная способность морских портов Актау и Курык составляет 21 млн тонн.