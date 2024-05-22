О нас

Казахстан планирует увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%

Казахстан планирует увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50% Казахстан планирует к 2028 году увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%.
Инфраструктура
22 мая 2024 г. 14:10
Казахстан планирует увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%

Казахстан планирует к 2028 году увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Министерства транспорта Казахстана.

"Принят комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы. Согласно плану, предусмотрено создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Реализация данной работы позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, а также снизить административные барьеры", - говорится в информации.

Минтранс сообщает, что уже в текущем году начнутся работы по дноуглублению акватории порта Курык и строительству контейнерного хаба в порту Актау.

"Основная доля проектов будет реализована за счет частных инвестиций, в том числе запланированных в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. К 2028 году планируется увеличить пропускную способность портов на 50%. Также в 3 раза увеличится пропуск контейнеров", - отмечает ведомство.

В настоящее время общая пропускная способность морских портов Актау и Курык составляет 21 млн тонн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi