Избран новый председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Новым председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран Сахиб Мамедов.

Новым председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран Сахиб Мамедов.

Как сообщает Report, соответствующий вопрос был включен в повестку дня внеочередного VII съезда КПА, проходящего 26 августа.

Отставка Саттара Сулиддин оглу Мохбалыева с поста председателя КПА была принята из-за нехватки времени в связи с его участием во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября, и участники съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Сахиба Али оглу Мамедова на эту должность.

Отметим, что Сахиб Али оглу Мамедов родился в 1978 году и окончил факультет международного права Киевского национального университета. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2021 года Сахиб Мамедов, который работает в Министерстве экономики с 2014 года, был назначен заместителем министра экономики, награжден медалями "За отличие на государственной службе" и "Терегги".

Женат, имеет 2 детей.