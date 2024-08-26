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Избран новый председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Избран новый председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Новым председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран Сахиб Мамедов.
Инфраструктура
26 августа 2024 г. 12:30
Избран новый председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Новым председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана избран Сахиб Мамедов.

Как сообщает Report, соответствующий вопрос был включен в повестку дня внеочередного VII съезда КПА, проходящего 26 августа.

Отставка Саттара Сулиддин оглу Мохбалыева с поста председателя КПА была принята из-за нехватки времени в связи с его участием во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября, и участники съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Сахиба Али оглу Мамедова на эту должность.

Отметим, что Сахиб Али оглу Мамедов родился в 1978 году и окончил факультет международного права Киевского национального университета. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2021 года Сахиб Мамедов, который работает в Министерстве экономики с 2014 года, был назначен заместителем министра экономики, награжден медалями "За отличие на государственной службе" и "Терегги".

Женат, имеет 2 детей.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına yeni sədr seçilib

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