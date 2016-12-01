Из Азербайджана в Джибути откроют грузовые авиарейсы

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров 29-30 ноября побывал с рабочим визитом в Джибути. Как сообщили Report в AZAL, в рамках визита Дж.Аскеров встретился с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле и председателем Торгового порта Джибути и Зоны свободной торговли Абубекром Омаром Хади.

В ходе встреч состоялась презентация проекта международного порта Джибути и обсуждение возможностей участия азербайджанских компаний в его строительстве.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, достигли соглашения по открытию авиарейса Баку-Джибути и учреждению совместной авиакомпании по грузоперевозкам.