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    Из Азербайджана в Джибути откроют грузовые авиарейсы

    Страны учредят совместную авиакомпанию по грузоперевозкам

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров 29-30 ноября побывал с рабочим визитом в Джибути. Как сообщили Report в AZAL, в рамках визита Дж.Аскеров встретился с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле и председателем Торгового порта Джибути и Зоны свободной торговли Абубекром Омаром Хади.

    В ходе встреч состоялась презентация проекта международного порта Джибути и обсуждение возможностей участия азербайджанских компаний в его строительстве.

    Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, достигли соглашения по открытию авиарейса Баку-Джибути и учреждению совместной авиакомпании по грузоперевозкам. 

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