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Ираклий Кобахидзе: Вопрос восстановления ж/д сообщения между Баку и Тбилиси обсуждался с президентом Ильхамом Алиевым

Ираклий Кобахидзе: Вопрос восстановления ж/д сообщения между Баку и Тбилиси обсуждался с президентом Ильхамом Алиевым Вопрос восстановления железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Баку обсуждался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Инфраструктура
12 февраля 2025 г. 18:47
Ираклий Кобахидзе: Вопрос восстановления ж/д сообщения между Баку и Тбилиси обсуждался с президентом Ильхамом Алиевым

Вопрос восстановления железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Баку обсуждался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами в Дубае.

Он отметил, что Грузия благодарна азербайджанской стороне за проявленное внимание и поддержку в этом вопросе: "В рамках визита в Азербайджан мы обсудили эту тему с президентом Ильхамом Алиевым. Я хочу лично поблагодарить его за внимание к нашей стране. Естественно, высокая мобильность между нашими странами имеет принципиальное значение".

Премьер-министр подчеркнул, что Грузия и Азербайджан являются дружественными и партнерскими странами, и развитие таких транспортных связей выгодно обеим странам.

"Очень важно, чтобы между нашими странами путешествовало больше людей, поскольку это еще больше укрепит традиционную дружбу между нашими народами", - заявил премьер-министр Кобахидзе.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: Bakı-Tbilisi-Bakı sərnişin qatarının fəaliyyətinin bərpası məsələsi Prezident İlham Əliyevlə müzakirə edilib

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