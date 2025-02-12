Ираклий Кобахидзе: Вопрос восстановления ж/д сообщения между Баку и Тбилиси обсуждался с президентом Ильхамом Алиевым

Вопрос восстановления железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Баку обсуждался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами в Дубае.
Он отметил, что Грузия благодарна азербайджанской стороне за проявленное внимание и поддержку в этом вопросе: "В рамках визита в Азербайджан мы обсудили эту тему с президентом Ильхамом Алиевым. Я хочу лично поблагодарить его за внимание к нашей стране. Естественно, высокая мобильность между нашими странами имеет принципиальное значение".
Премьер-министр подчеркнул, что Грузия и Азербайджан являются дружественными и партнерскими странами, и развитие таких транспортных связей выгодно обеим странам.
"Очень важно, чтобы между нашими странами путешествовало больше людей, поскольку это еще больше укрепит традиционную дружбу между нашими народами", - заявил премьер-министр Кобахидзе.