​Грузия попросила комбайны у Азербайджана

Баку. 18 Июля. REPORT.AZ/ Азербайджан направил в Грузию комбайны для помощи грузинским фермерам в уборке пшеницы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Грузии.

Из-за плохой погоды сбор урожая зерновых в регионах Кахетии и Квемо Картли (на востоке Грузии) начался почти одновременно,

В работы по сбору урожая полностью задействована сельскохозяйственная техника ООО "Механизатор" — 86 комбайнов. Примерно столько же техники, имеющейся в частном секторе, подключено к страде.

Несмотря на это, запоздалый сбор урожая из-за обильных осадков в некоторых районах создал дефицит в обслуживании техникой, сообщает Минсельхоз страны.

С целью обеспечения бесперебойного сбора урожая, с максимальным учетом сроков, министерство сельского хозяйства Грузии завезло дополнительные комбайны из Азербайджана. На основании соглашения министров сельского хозяйства Грузии и Азербайджана, азербайджанская сельхозтехника в течение одного месяца будет подключена к работам по сбору урожая.

Технику на контрольно-пропускном пункте "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница — регион Квемо Картли) встретил замминистра сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

"В Грузии по сравнению с прошлыми годами рекордно высокий урожай зерновых культур. Средняя урожайность почти удвоена и по предварительным данным составляет 4 тонны с одного гектара", — сказал Давиташвили.

По сравнению с прошлым годом увеличены и посевные площади. В масштабе страны посевная площадь пшеницы составляет более 80 тысяч гектаров, а ячменя — более 40 тысяч тонн, — заявил замминистра Леван Давиташвили.

По его словам, Минсельхоз будет содействовать фермерам в своевременном сборе и размещении урожая.