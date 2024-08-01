Еще на одной из улиц Баку создана выделенная полоса

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило работы по нанесению разметки на улице Джафара Джаббарлы в Баку (от пересечения с улицей Аббасгулу ага Бакиханова до пересечения с улицей Алибея Г

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило работы по нанесению разметки на улице Джафара Джаббарлы в Баку (от пересечения с улицей Аббасгулу ага Бакиханова до пересечения с улицей Алибея Гусейнзаде).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на указанном участке создана выделенная полоса для общественного транспорта и установлены соответствующие дорожные знаки.

По улице Джафара Джаббарлы по 7 регулярным маршрутам проходят 102 автобуса, которыми перевозятся более 75 тыс. пассажиров в день.