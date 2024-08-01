О нас

Еще на одной из улиц Баку создана выделенная полоса

Еще на одной из улиц Баку создана выделенная полоса Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило работы по нанесению разметки на улице Джафара Джаббарлы в Баку (от пересечения с улицей Аббасгулу ага Бакиханова до пересечения с улицей Алибея Г
Инфраструктура
1 августа 2024 г. 17:24
Еще на одной из улиц Баку создана выделенная полоса

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило работы по нанесению разметки на улице Джафара Джаббарлы в Баку (от пересечения с улицей Аббасгулу ага Бакиханова до пересечения с улицей Алибея Гусейнзаде).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на указанном участке создана выделенная полоса для общественного транспорта и установлены соответствующие дорожные знаки.

По улице Джафара Джаббарлы по 7 регулярным маршрутам проходят 102 автобуса, которыми перевозятся более 75 тыс. пассажиров в день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Cəfər Cabbarlı küçəsində hərəkət zolaqlarının təşkil edilməsi yekunlaşıb

Самое читаемое

Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi