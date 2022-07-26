Досмотр судов с зерном у Стамбула будут проводить на якорной стоянке у Босфора

Досмотр сухогрузов с зерном, перевозимым с Украины, скорее всего, будет проводиться в районе якорной стоянки Тюркели вблизи пролива Босфор.

Досмотр сухогрузов с зерном, перевозимым с Украины, скорее всего, будет проводиться в районе якорной стоянки Тюркели вблизи пролива Босфор.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в Анкаре.

По его словам, район стоянки находится у северо-западного входа в пролив на удалении не менее 5 миль. "Это достаточно большой район, там становятся на рейд суда, при необходимости там проводят контрольные мероприятия подразделения береговой охраны", - сказал источник.

Проверкой судов как при входе в Босфор, так и на выходе из него будут заниматься представители совместного координационного центра, созданного в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений "четверки" о поставках сельхозпродукции с Украины.

Как сообщалось ранее, центр создан на базе университета национальной обороны Турции и расположен в районе Левент. По сообщениям местных СМИ, в нем будут работать 20 человек: офицеры ВС Турции, РФ, Украины и представители ООН. Руководить им будет адмирал турецких ВМС. Контроль за безопасным судоходством на маршрутах перевозки зерна из украинских портов будет вестись на круглосуточной основе.