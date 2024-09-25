Boeing дал время 33 тыс. бастующим ратифицировать соглашение до конца недели

Американская Boeing Co. отказалась от требования к бастующим членам Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers - IAMAW) ратифицировать новое коллективное соглашен

Американская Boeing Co. отказалась от требования к бастующим членам Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers - IAMAW) ратифицировать новое коллективное соглашение не позднее пятницы.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

При этом компания по-прежнему хочет, чтобы работники одобрили ее последнее предложение, предусматривающее повышение зарплат в течение четырех лет на 30%, а не на 25%, как предыдущее. В случае его принятия средняя оплата труда машинистов на северо-западе атлантического побережья США вырастет с 75 608 до 111 155 долларов в год.

Профсоюз изначально требовал прибавки в 40% за три года. Предыдущее предложение компании его члены отклонили.

IAMAW, который представляет интересы 33 тыс. сотрудников компании, недоволен тем, что компания обнародовала последнее предложение без согласования с ней. Многие ее члены разделяют эту позицию, отмечает агентство, а некоторые работники назвали этот шаг Boeing нечестной попыткой создать вокруг них ореол жадности.

На заводе в Рентоне был выпущен самолет Boeing 737-9 MAX, который в начале января потерял дверь в воздухе на высоте порядка 5 км. Дверь не была закреплена болтами, предварительно установил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Вслед за инцидентом власти распорядились временно остановить полеты самолетов этого типа в воздушном пространстве страны и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями, а также запретили Boeing расширять производство самолетов 737 MAX.

Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).