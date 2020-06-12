АЖД: Свободная зона в Аляте и БТК увеличат грузооборот между Европой и Азией

Создание свободной экономической зоны Алят близ Баку (свободная зона) послужит развитию грузоперевозок по железной дороге.

Об этом передает Report со ссылкой на ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.

По мнению специалистов ООО “ADY Express” и ООО “ADY Konteyner” - дочерних предприятий ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, свободная зона повысит привлекательность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Свободная зона, расположенная на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, будет функционировать как самый большой логистический центр в Каспийском бассейне. В ближайшем будущем свободная зона сделает Бакинский международный морской торговый порт еще более экономически значимым для Европы, Китая, Турции, Ирана, России, стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Таким образом, новый бакинский порт становится одним из главных транспортных хабов Евразии.

“В последние годы существенная часть грузов из Китая в Европу перевозится по железным дорогам Казахстана. Транспортный маршрут из Центральный Азии и Афганистана в Европу пролегает через Туркменистан. Казахстан и Туркменистан в последние несколько лет реализовали крупные инфраструктурные проекты. Грузы, объем перевозок которых увеличивается в регионе, будут доставляться паромами и фидерными судами через порты в Курыке, Актау и Туркменбаши в новый бакинский порт, откуда будут транспортироваться в Европу по железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс”, - сообщили в компаниях “ADY Express” и “ADY Konteyner”.

Работа железнодорожного тоннеля под Босфором с последующим соединением трансъевропейских и трансазиатских железнодорожных сетей повышает значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и свободной зоны в Аляте. Это позволит увеличить грузооборот между Европой и Азией через территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Деятельность свободной зоны сыграет большую роль в развитии и интенсификации торговли Китая, Индии, Ирана, России, Центральной Азии с Турцией и западными странами.

Отметим, что 22 мая 2020 года Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и организации деятельности свободной экономической зоны Алят. Свободная зона создана на территории Гарадагского района Азербайджана.