АЖД: Впервые поезд движется до станции Махмудлу Джабраильского района

Строительные работы по первому этапу проекта железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся важной частью Зангезурского коридора, завершены уже на 70%.

Строительные работы по первому этапу проекта железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся важной частью Зангезурского коридора, завершены уже на 70%.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как сообщили в рабочей группе по транспорту, связи и высоким технологиям при межуправленческом центре координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях, 23 км рельсов проложены до станции Махмудлу Джабраильского района.

Протяженность железнодорожной линии Горадиз-Агбенд составляет 110,4 км. Строительные работы выполняются в 3 этапа. Первый этап - 30 км, охватывающий станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, второй этап - 55 км, охватывающий станции Султанлы, Гумлаг, третий этап - 25,4 км, охватывающий станции Миндживан, Бартаз и Агбенд.

В рамках проекта планируется построить 8 станций, 3 тоннеля, 41 мост, 3 галереи, 4 путепровода и около 300 искусственных инженерных сооружений.

Все работы по проекту планируется завершить в 2023 году.