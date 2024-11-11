Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование транспортных проектов

В Азербайджане обсудили возможное участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в финансировании проектов, реализуемых в транспортном секторе.

В Азербайджане обсудили возможное участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в финансировании проектов, реализуемых в транспортном секторе.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с первым вице-президентом банка Юргеном Рихтеринком.