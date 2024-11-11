Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование транспортных проектов
Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование транспортных проектовВ Азербайджане обсудили возможное участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в финансировании проектов, реализуемых в транспортном секторе.
В Азербайджане обсудили возможное участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в финансировании проектов, реализуемых в транспортном секторе.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
По его словам, обсуждения состоялись на встрече с первым вице-президентом банка Юргеном Рихтеринком.
Ölkəmizdə səfərdə olan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının birinci vitse-prezidenti Yurgen Riqterink ilə görüşdük. Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində həyata keçirilən layihələr haqqında danışdıq. Bu layihələrin maliyyələşməsində Bankın mümkün iştirakı məsələsini müzakirə etdik. pic.twitter.com/dM2AKmFAwV