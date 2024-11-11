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Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование транспортных проектов

Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование транспортных проектов В Азербайджане обсудили возможное участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в финансировании проектов, реализуемых в транспортном секторе.
Инфраструктура
11 ноября 2024 г. 16:32
Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование транспортных проектов

В Азербайджане обсудили возможное участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в финансировании проектов, реализуемых в транспортном секторе.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с первым вице-президентом банка Юргеном Рихтеринком.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və EBRD nəqliyyat layihələrinin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

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