Азербайджан, Грузия и Турция обсуждают скорейшее завершение работ на железной дороге БТК

Делегация под руководством председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова находится с официальным визитом в Грузии.

Делегация под руководством председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова находится с официальным визитом в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, целью визита является ознакомление с ходом строительных и реконструкционных работ на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Работы по расширению БТК начались в прошлом году и близятся к завершению.

В рамках визита основное внимание будет уделено скорейшему завершению работ на грузинской части БТК и увеличению объемов грузоперевозок. В первом квартале 2024 года планируется полностью завершить проект.

В этом году будут завершены также проекты модернизации железнодорожных магистралей в Грузии. Это позволит существенно сократить время грузоперевозок между Азией и Европой, что является необходимым условием привлечения дополнительных грузопотоков. На начальном этапе объем грузоперевозок через БТК составит 6,5 млн тонн в год, планируется перевозить до 1 млн пассажиров.

Посредством БТК грузы могут доставляться из Пекина (Китай) в Лондон (Великобритания) за 12-15 дней, в то время как грузоперевозка из Европы в Азию морским путем через Африку занимает 45-62 дня, а доставка товаров из Китая в Европу через Россию - 32 дня.