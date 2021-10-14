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AZAL может пополнить свой авиапарк новыми Boeing 787 Dreamliner

AZAL может пополнить свой авиапарк новыми Boeing 787 Dreamliner Президент AZAL Джахангир Аскеров 14 октября встретился с вице-президентом по продажам и маркетингу Boeing Commercial Airplanes в России и странах СНГ Монте Фрейзером, впервые посетившим Баку с рабочим визитом. На встрече также присутствовал директор по пр
Инфраструктура
14 октября 2021 г. 17:00
AZAL может пополнить свой авиапарк новыми Boeing 787 Dreamliner

Президент AZAL Джахангир Аскеров 14 октября встретился с вице-президентом по продажам и маркетингу Boeing Commercial Airplanes в России и странах СНГ Монте Фрейзером, впервые посетившим Баку с рабочим визитом. На встрече также присутствовал директор по продажам Boeing Волкан Эсер (Volkan Eser).

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

На встрече была достигнута предварительная договоренность о поставках новых самолетов Boeing 787 Dreamliner для авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии". Стороны обсудили возможность поставок корпорацией Boeing девять широкофюзеляжных самолетов Dreamliner, которые до конца 2030 года могут заменить существующие Boeing 757, Boeing 767 и Airbus A340, находящиеся во флоте AZAL.

После того, как будет подготовлено соответствующее предложение, оно будет передано на рассмотрение Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и Азербайджанского инвестиционного холдинга.

В настоящее время авиакомпания AZAL эксплуатирует два Boeing 787-8 Dreamliner, прекрасно зарекомендовавшие себя на дальнемагистральных направлениях. Стоит отметить, что AZAL стал первой авиакомпанией на постсоветском пространстве, начавшей эксплуатирование самолетов Boeing 787-8 Dreamliner. Пополнение флота авиакомпании такими новыми самолетами еще больше расширит географию присутствия "Азербайджанских Авиалиний" в мире.

В ходе встречи стороны высоко оценили партнерские и дружеские отношения между AZAL и Boeing и выразили уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

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Версия на английском языке AZAL intends to buy new Boeing 787 Dreamliners
Версия на азербайджанском языке AZAL yeni "Boeing 787 Dreamliner" təyyarələri almaq istəyir

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