Аэропорт в Лачыне будет оснащен системой управления воздушным движением Phoenix

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и DFS Aviation Services заключили соглашение по оснащению аэропорта в Лачыне.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и DFS Aviation Services заключили соглашение по оснащению аэропорта в Лачыне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

На престижной выставке и конференции Passenger Terminal Expo 2024 во Франкфурте-на-Майне директор Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) при AZAL Фархан Гулиев и управляющий директор DFS Aviation Services Андреас Петч заключили контракт о расширении сотрудничества.



DFS Aviation Services, входящая в состав DFS Group, является мировым лидером в области аэронавигационных услуг и крупным поставщиком Германии.



Подписанное соглашение предполагает оснащение нового международного аэропорта в Лачыне передовой системой управления воздушным движением Phoenix. Этот шаг подчеркивает приверженность AZAL к постоянному развитию и повышению качества предоставляемых услуг.



Система Phoenix, признанная своей эффективностью и надежностью, в настоящее время работает на шести диспетчерских вышках AZANS в аэропортах Азербайджана, включая новые в Физули и Зангилане. Кроме того, она служит резервной системой для Главного центра УВД "Азераэронавигация".



В рамках сотрудничества AZANS и DFS Aviation Services реализуют различные инициативы. Отметим, что AZANS и Национальная академия авиации Азербайджана совместно работают над созданием центра подготовки диспетчеров воздушного движения в стране. Этот центр будет оборудован и дополнен учебным материалом и стандартами DFS Aviation Services, что значительно повысит качество обучения.