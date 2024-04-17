О нас

Аэропорт в Лачыне будет оснащен системой управления воздушным движением Phoenix

Аэропорт в Лачыне будет оснащен системой управления воздушным движением Phoenix ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и DFS Aviation Services заключили соглашение по оснащению аэропорта в Лачыне.
Инфраструктура
17 апреля 2024 г. 18:10
Аэропорт в Лачыне будет оснащен системой управления воздушным движением Phoenix

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и DFS Aviation Services заключили соглашение по оснащению аэропорта в Лачыне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

На престижной выставке и конференции Passenger Terminal Expo 2024 во Франкфурте-на-Майне директор Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) при AZAL Фархан Гулиев и управляющий директор DFS Aviation Services Андреас Петч заключили контракт о расширении сотрудничества.

DFS Aviation Services, входящая в состав DFS Group, является мировым лидером в области аэронавигационных услуг и крупным поставщиком Германии.

Подписанное соглашение предполагает оснащение нового международного аэропорта в Лачыне передовой системой управления воздушным движением Phoenix. Этот шаг подчеркивает приверженность AZAL к постоянному развитию и повышению качества предоставляемых услуг.

Система Phoenix, признанная своей эффективностью и надежностью, в настоящее время работает на шести диспетчерских вышках AZANS в аэропортах Азербайджана, включая новые в Физули и Зангилане. Кроме того, она служит резервной системой для Главного центра УВД "Азераэронавигация".

В рамках сотрудничества AZANS и DFS Aviation Services реализуют различные инициативы. Отметим, что AZANS и Национальная академия авиации Азербайджана совместно работают над созданием центра подготовки диспетчеров воздушного движения в стране. Этот центр будет оборудован и дополнен учебным материалом и стандартами DFS Aviation Services, что значительно повысит качество обучения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAZAL, DFS Aviation Services agree to modernize Lachin Airport
Версия на азербайджанском языке Фото Laçın hava limanının nəzarət sistemi ilə təchiz edilməsinə dair müqavilə imzalanıb

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi