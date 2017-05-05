Яшар Баширов избран членом Исполнительного комитета Европейской федерации каратэ

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В турецком городе Коджаэли состоялся отчетно-выборный конгресс Европейской федерации каратэ (EKF). Как сообщает Report, по результатам выборов Антонио Эспинос был избран президентом еще на 6 лет.

Испанский функционер собрал все 42 возможных голоса. Он возглавляет федерацию с 1997 года.

В рамках конгресса также прошли выборы в Исполнительный комитет EKF. В итоге президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов был избран в Исполнительный комитет, состоящий из 11 человек.