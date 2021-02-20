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Японская теннисистка выиграла Australian Open

Японская теннисистка выиграла Australian Open Наоми Осака в 4-й раз за свою карьеру стала чемпионкой Australian Open
Индивидуальные
20 февраля 2021 г. 16:53
Японская теннисистка выиграла Australian Open

Определился победитель турнира Australian Open по теннису среди женщин.

Как сообщает Report, в финале японская теннисистка Наоми Осака встретилась с представительницей США Дженнифер Брэди.

Встреча завершилась победой японской спортсменки со счетом 2:0 (6:4, 6:2). Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Таким образом, Наоми Осака в 4-й раз за свою карьеру стала чемпионкой Australian Open.

Отметим, что финальный матч среди мужчин состоится 21 февраля. Серб Новак Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

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Версия на английском языке Japanese tennis player wins Australian Open
Версия на азербайджанском языке "Australian Open": Yaponiyalı tennisçi qalib oldu

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