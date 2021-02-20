Японская теннисистка выиграла Australian Open

Определился победитель турнира Australian Open по теннису среди женщин.
Как сообщает Report, в финале японская теннисистка Наоми Осака встретилась с представительницей США Дженнифер Брэди.
Встреча завершилась победой японской спортсменки со счетом 2:0 (6:4, 6:2). Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Таким образом, Наоми Осака в 4-й раз за свою карьеру стала чемпионкой Australian Open.
Отметим, что финальный матч среди мужчин состоится 21 февраля. Серб Новак Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым.