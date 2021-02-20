Японская теннисистка выиграла Australian Open

Японская теннисистка выиграла Australian Open

Наоми Осака в 4-й раз за свою карьеру стала чемпионкой Australian Open

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Определился победитель турнира Australian Open по теннису среди женщин. Как сообщает Report, в финале японская теннисистка Наоми Осака встретилась с представительницей США Дженнифер Брэди. Встреча завершилась победой японской спортсменки со счетом 2:0 (6:4, 6:2). Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Таким образом, Наоми Осака в 4-й раз за свою карьеру стала чемпионкой Australian Open. Отметим, что финальный матч среди мужчин состоится 21 февраля. Серб Новак Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Japanese tennis player wins Australian Open

Версия на азербайджанском языке "Australian Open": Yaponiyalı tennisçi qalib oldu