В Шуше пройдет международный шахматный турнир

21-24 сентября в Шуше пройдет международный шахматный турнир, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

21-24 сентября в Шуше пройдет международный шахматный турнир, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов.

"Началась работа по организации международного турнира, посвященного 190-летию со дня рождения дочери последнего правителя Карабаха Мехтигулу хана Джаваншира, видной поэтессы и мецената Хуршидбану Натаван. Наряду с Министерством молодежи и спорта, в организационной работе принимает активное участие Управление государственного заповедника города Шуша. На турнир будут приглашены все члены сборной Азербайджана", - сказал М.Мамедов.