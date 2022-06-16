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В Шуше пройдет международный шахматный турнир

В Шуше пройдет международный шахматный турнир 21-24 сентября в Шуше пройдет международный шахматный турнир, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.
Индивидуальные
16 июня 2022 г. 15:43
В Шуше пройдет международный шахматный турнир

21-24 сентября в Шуше пройдет международный шахматный турнир, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов.

"Началась работа по организации международного турнира, посвященного 190-летию со дня рождения дочери последнего правителя Карабаха Мехтигулу хана Джаваншира, видной поэтессы и мецената Хуршидбану Натаван. Наряду с Министерством молодежи и спорта, в организационной работе принимает активное участие Управление государственного заповедника города Шуша. На турнир будут приглашены все члены сборной Азербайджана", - сказал М.Мамедов.

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Версия на английском языке Shusha to host international tournament
Версия на азербайджанском языке Şuşada beynəlxalq turnir keçiriləcək

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