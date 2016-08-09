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    В Рио ограбили представителей олимпийской делегации Черногории

    Злоумышленники спровоцировали ДТП, а затем, угрожая оружием, отняли у черногорцев личные вещи и служебный автомобиль

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники угнали официальный автомобиль Международного олимпийского комитета (МОК) и ограбили членов делегации из Черногории близ аэропорта Рио-де-Жанейро.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник Олимпийский комитет страны.

    Инцидент произошел в понедельник вечером, когда представители Черногории направлялись из аэропорта в город на автомобиле, выделенном оргкомитетом Олимпиады. Злоумышленники спровоцировали ДТП, а затем, угрожая оружием, отняли у черногорцев личные вещи и служебный автомобиль.

    "Серьезных последствий удалось избежать, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

    "Посольство Черногории в Аргентине, которое отвечает за консульские дела в Бразилии, направит ноту протеста министерству иностранных дел Бразилии", - говорится в сообщении.

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