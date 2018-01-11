В Федерации борьбы Азербайджана произошло кадровое изменение

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В руководстве Федерации борьбы Азербайджана произошло кадровое изменение.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию, соответствующим приказом президента структуры Фазиля Мамедова временно и.о. первого вице-президента Федерации Сахиб Нураддин оглу Алекперов освобожден от занимаемой должности.

Указанная должность поручена Фирдовси Гаминалы оглу Умудову.

Отметим, что Ф.Умудов является главным тренером сборной по вольной борьбе, мастером спорта международного класса, заслуженным тренером. За заслуги в развитии данного вида спорта в 2009, 2012 и 2015 гг. был избран лучшим тренером Азербайджана, а в 2012 году - мира. Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева удостоен ордена "Шохрат", медали "Терегги" и "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики".