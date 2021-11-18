В Баку стартует чемпионат мира по батутной гимнастике

Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по батутной гимнастике.

Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по батутной гимнастике.

Как передает Report, 4-дневное соревнование, которое состоится на Национальной арене гимнастики, начнется в 10:00.

В чемпионате также примут участие представители тамблинга и двойного мини-батута. Батутисты также проверят свои силы в синхронной программе. На 35-м чемпионате мира Азербайджан представит тамблингист Михаил Малкин.

В соревновании за 51 медаль поборются 266 гимнастов из 33 стран. Из них 160 выступят в соревнованиях по батуту, 63 – тамблингу, 43 – двойному мини-батуту.

Соревнование завершится 21 ноября.