Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет Гран-при и чемпионат мира среди команд по тхэквондо.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте Всемирной федерации по тхэквондо.

В обновленной информации говорится, что Гран-при состоится 9-10 декабря, а чемпионат мира среди женских и мужских команд - 12-13 декабря в спортивном олимпийском центре "Сархадчи".

Генсек Федерации тхэквондо Азербайджана Наги Сафаров в заявлении Report сообщил, что решение было принято примерно месяц назад: "Никто не хотел проводить соревнования. Это было предложено Азербайджану. Мы подумали, что оба турнира важны и приняли предложение".

По словам Н.Сафарова, на следующей неделе станут известны имена спортсменов, которые примут участие в соревновании.