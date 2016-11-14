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    В Баку пройдет Гран-при и чемпионат мира среди команд по тхэквондо

    На следующей неделе станут известны имена спортсменов, которые примут участие в соревновании

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет Гран-при и чемпионат мира среди команд по тхэквондо.

    Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте Всемирной федерации по тхэквондо.

    В обновленной информации говорится, что Гран-при состоится 9-10 декабря, а чемпионат мира среди женских и мужских команд -  12-13 декабря в спортивном олимпийском центре "Сархадчи". 

    Генсек Федерации тхэквондо Азербайджана Наги Сафаров в заявлении Report сообщил, что решение было принято примерно месяц назад: "Никто не хотел проводить соревнования. Это было предложено Азербайджану. Мы подумали, что оба турнира важны и приняли предложение". 

    По словам Н.Сафарова, на  следующей неделе станут известны имена спортсменов, которые примут участие в соревновании.

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