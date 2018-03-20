Турнир претендентов. Каруана сохранил лидерство после 8-го тура

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ На турнире Претендентов, проходящем в столице Германии Берлине, стартовал II круг соревнований.

Как передает Report, в 8-ом туре соперником единственного азербайджанского представителя Шахрияра Маммедьярова стал россиянин Сергей Карякин.

Стороны согласились на ничью после 30-го хода. После этой ничьи Маммедьяров заработал 5-ое очко. Две другие встречи тура также завершились ничейным результатом. А Александр Грущик после 7-ми часовой упорной борьбы одержал победу над Владимиром Крамником.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Сергей Карякин – 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) –Владимир Крамник (Россия) – 1:0

Уэсли Со (Сша) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Дин Лижэнь (Китай) – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5

После 8-го тура Каруана единоличный лидер с 5,5 очками. Мамедьяров находится на 2-ой позиции с 5-ю очками, Грищук 3-ий с 4,5 очками, Дин Лижэнь на 4-ом месте с 4-мя очками, Крамник и Карякин делят 5-ую позицию с 3,5 очками. Последние две строчки делят Со и Аронян у которых по 3 очка.

В 9-ом туре Мамедьяров сыграет черными фигурами против Ароняна. Также пройдут встречи между Каруана – Лижэнь, Со – Грищук, Карякин – Крамник.

*** 21:27

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ На турнире Претендентов, проходящем в столице Германии Берлине, стартовал II круг соревнований.

Как передает Report, в 8-ом туре соперником единственного азербайджанского представителя Шахрияра Маммедьярова стал россиянин Сергей Карякин.

Стороны согласились на ничью после 30-го хода. После этой ничьи Маммедьяров заработал 5-ое очко.

Следующие встречи турнира продолжаются:

Уэсли Со (США) – Фабиано Каруана (США)

Александр Гришук (Россия) – Владимир Крамник (Россия)

Дин Лижень (Китай) – Левон Аронян (Армения)