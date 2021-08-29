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Токио-2020: Завоевавший первую для Азербайджана медаль параатлет вернулся на Родину

Токио-2020: Завоевавший первую для Азербайджана медаль параатлет вернулся на Родину Пауэрлифтер Парвин Мамедов, который принес Азербайджану первую медаль Летних Паралимпийских игр "Токио-2020", вернулся на Родину
Индивидуальные
29 августа 2021 г. 13:00
Токио-2020: Завоевавший первую для Азербайджана медаль параатлет вернулся на Родину

Пауэрлифтер Парвин Мамедов, который принес Азербайджану первую медаль Летних Паралимпийских игр "Токио-2020", вернулся на Родину.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев была организована церемония приветствия бронзового призера.

Спортсмен, поблагодарив Президента Ильхама Алиева, Национальный паралимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта, отметил, что очень рад завоеванной медали.

"Несмотря на сложности и некоторые ограничения из-за пандемии, при поддержке личных тренеров нам удавалось проводить тренировки на высоком уровне. Усилия не были напрасными и дали свои плоды", - сказал он.

П.Мамедов признался, что это первые Паралимпийские игры в его карьере и он приложит все усилия, чтобы в будущем показать лучшие результаты.

Отметим, что у Азербайджана на сегодняшний день 8 золотых и 2 бронзовые медали Паралимпиады в Токио. В медальном зачете страна занимает 7-ое место.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Azərbaycanın ilk medalını qazanmış paralimpiyaçı Vətənə qayıdıb

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