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Скончался азербайджанский судья международной категории

Скончался азербайджанский судья международной категории
© Vitali Sapronov

Азербайджанский судья международной категории по шахматам Виталий Сапронов скончался.

Как сообщает Report, В.Сапронов скончался в возрасте 62 лет.

Отметим, что Виталий Сапронов был сотрудником Государственного управления радиочастот.

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