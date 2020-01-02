Скончался азербайджанский судья международной категории

Азербайджанский судья международной категории по шахматам Виталий Сапронов скончался.
Как сообщает Report, В.Сапронов скончался в возрасте 62 лет.
Отметим, что Виталий Сапронов был сотрудником Государственного управления радиочастот.
Азербайджанский судья международной категории по шахматам Виталий Сапронов скончался.
Как сообщает Report, В.Сапронов скончался в возрасте 62 лет.
Отметим, что Виталий Сапронов был сотрудником Государственного управления радиочастот.
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Təbriz QuliyevАвтор новости