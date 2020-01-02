Скончался азербайджанский судья международной категории

Скончался азербайджанский судья международной категории

2 января, 2020 17:50

© Vitali Sapronov https://report.az/storage/news/77ae39eb46bd6d5897d8218c7e494757/a0125469-23a3-408b-b6c9-c1804d7f65af_292.jpg Азербайджанский судья международной категории по шахматам Виталий Сапронов скончался. Как сообщает Report, В.Сапронов скончался в возрасте 62 лет. Отметим, что Виталий Сапронов был сотрудником Государственного управления радиочастот.

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