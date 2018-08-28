Шахрияр Мамедъяров: Я искренне верю, что сборная Азербайджана завоюет первую медаль на Олимпиаде

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Занявший 4-ое место на международном турнире Sinquefield Cup в американском городе Сент-Луис Шахрияр Мамедъяров обратился к поддерживающим его людям.

Как сообщает Report, 33-летний гроссмейстер, который 27 августа пожаловался на отсутствие спонсора, поблагодарил за поддержку. На личной странице в Facebook он написал: «Спасибо большое за такую любовь и уважение ко мне. В новом рейтинге ФИДЕ у меня будет 2820 очков. Это мы заработали с вашей любовью. Спасибо огромное! Нам нужна новая цель. Очередное соревнование – Всемирная шахматная олимпиада. На этом соревновании наша сборная впервые завоюет медаль, я в это искренне верю. Кстати, я благодарен Рауфу Мамедову, который был рядом со мной во время турнира в США. Он учитель и друг».

Отметим, что 43 Всемирная шахматная олимпиада состоится 23 сентября – 6 октября в грузинском городе Батуми.