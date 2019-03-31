Шахрияр Мамедъяров: "Стараюсь сохранить силы" - ФОТО

Игра первого тура супертурнира ShamkirChess 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову, между Шахрияром Мамедъяровым и россиянином Александром Грищуком завершилась ничьей.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу турнира, на пресс-конференции сразу после игры шахматисты поделились своими впечатлениями от встречи.

А.Грищук заявил, что доволен ничейным результатом.

"Я был немного уставшим. Доволен результатом. Думаю, что не смог отдохнуть на соревновании в Казахстане. Сколько игр, столько нужно и отдыхать", – сказал он.

Ш.Мамедъяров же отметил, что в последний раз так быстро добивался ничьи в игре против Сергея Карякина на кубке мира. Он добавил, что основная часть сезона для него начнётся после мая.

"Большое количество таких турниров для меня нормально. Этот год станет для меня самым интенсивным по числу игр. Планирую сыграть сто классических партий в течение года. На таких турнирах, как в Шамкире, каждая игра отнимает у меня энергию. Стараюсь сохранить силы. Если есть ничейное положение, делаю ничью. Это нормально. Здесь нет никакой тайны", – отметил азербайджанский гроссмейстер.