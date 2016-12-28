Сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сербская теннисистка Ана Иванович, бывшая первая ракетка мира, объявила о завершении карьеры.

Как передает Report, об этом спортсменка заявила на видеозаписи, опубликованной на ее странице в Facebook.

«Я приняла решение завершить профессиональную карьеру. Это было трудное решение», — сообщила спортсменка.

На счету теннисистки 15 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), а также она является победительницей турнира Большого шлема в одиночном разряде в 2008 году.