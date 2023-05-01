Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки

Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Африки вместо первенства Европы.

Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Африки вместо первенства Европы.

Согласно информации, полученной Report , спортсмены попробуют свои силы на континентальном первенстве, которое пройдет в Тунисе с 11 по 20 мая.

Поскольку сборная Азербайджана не смогла принять участие в чемпионате Европы в Армении, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в качестве альтернативы направила такое предложение в Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF). Руководство AAAF ответило положительно.

Пресс-служба AAAF подтвердила информацию в ответ на запрос Report. Было отмечено, что спортсмены, которые не смогли принять участие в чемпионате Европы в Ереване, отправятся в Тунис. Чемпионат Африки будет иметь лицензионный характер на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Отметим, что сборная Азербайджана отправилась на чемпионат Европы, проходивший с 15 по 23 апреля в Армении. Однако, из-за провокации против Азербайджана во время церемонии открытия соревнований сборная решила отказаться от участия.