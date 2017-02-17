Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала на Кубке мира бронзовую медаль

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место на прошедшем в иранском городе Керманшах Кубке мира.

Как сообщает Report, в борьбе за бронзовую медаль возглавляемая Фирдовси Умудовым команда обыграла сборную Турции с большой разницей в счете - 6:1.

Из представителей Азербайджана проиграл лишь Давид Суйнучханов. Остальные борцы (7 спортсменов) с легкостью одержали победу.

Азербайджан – Турция - 7:1

57 кг Георгий Эдишерашвили – Сезар Акгюль - 8:7

61 кг Али Рагимзаде – Дженгизхан Эрдоган - 0:0

65 кг Гаджи Алиев – Сафа Аксой - 12:2 (чистая победа)

70 кг Давид Суйнучханов – Якуб Гор - 2:10

74 кг Мурад Сулейманов – Ислам Кылыч - 5:0

86 кг Шариф Шарифов – Селим Яшар - 2:1

97 кг Асланбек Алборов – Фарук Аккоюн - 9:1

125 кг Джемаледдин Мамедов – Салим Эрджан - 4:0.

Отметим, что хотя на первой встрече в групповом раунде Кубка мира сборная Азербайджана одержала победу над Грузией (5:3) и Россией (32:29), за технические очки она проиграла США (14:20).