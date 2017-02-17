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    Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала на Кубке мира бронзовую медаль

    Из представителей нашей страны проиграл лишь Давид Суйнучханов

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место на прошедшем в иранском городе Керманшах Кубке мира.

    Как сообщает Report, в борьбе за бронзовую медаль возглавляемая Фирдовси Умудовым команда обыграла сборную Турции с большой разницей в счете - 6:1.

    Из представителей Азербайджана проиграл лишь Давид Суйнучханов. Остальные борцы (7 спортсменов) с легкостью одержали победу.

    Азербайджан – Турция - 7:1

    57 кг Георгий Эдишерашвили – Сезар Акгюль - 8:7

    61 кг Али Рагимзаде – Дженгизхан Эрдоган - 0:0

    65 кг Гаджи Алиев – Сафа Аксой - 12:2 (чистая победа)

    70 кг Давид Суйнучханов – Якуб Гор - 2:10

    74 кг Мурад Сулейманов – Ислам Кылыч - 5:0

    86 кг Шариф Шарифов – Селим Яшар - 2:1

    97 кг Асланбек Алборов – Фарук Аккоюн - 9:1

    125 кг Джемаледдин Мамедов – Салим Эрджан - 4:0.

    Отметим, что хотя на первой встрече в групповом раунде Кубка мира сборная Азербайджана одержала победу над Грузией (5:3) и Россией (32:29), за технические очки она проиграла США (14:20).

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