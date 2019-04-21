Ромен Грожан: "Гонки в Баку веселее, чем квалификации"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан признался, что ему нравится трасса в столице Азербайджана, где в следующие выходные пройдёт очередной этап "Формулы-1".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, французский гонщик также заявил, что главной задачей команды на сегодняшний день является улучшение работы с шинами в гонках.

"В квалификациях у нас быстрая машина, поэтому мы каждый раз пробиваемся в третий сегмент. По субботам у болида хорошее сцепление с трассой, и на новых шинах он проявляет себя великолепно. В гонках сцепление с трассой теряется, и все становится сложнее. Решение этой проблемы является главным пунктом в списке наших приоритетов на ближайшие гонки", - заявил гонщик.

Французский пилот рассказал и о трассе в Баку.

"В Австралии было очень тепло, а Баку, наверное, по условиям ближе к Китаю. С обгонами в Баку всегда все было хорошо. Прямая настолько длинная, что есть возможность очень активно использовать слипстрим, это здорово. Пожалуй, гонки на этом треке веселее, чем квалификации - в субботу сложно справляться с 90-градусными поворотами. Баку - одна из трасс, где обновления аэродинамики не так сильно влияют на результат, как и в Монце. Тут всегда хорошие гонки, посмотрим, что у нас получится на этот раз", - рассказал Грожан.