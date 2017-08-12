Рамиль Гулиев: У меня никогда не было никаких обид на мою родину Азербайджан

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ У меня никогда не было никаких обид на мою родину – Азербайджан. И, в принципе, почему они должны быть? Были некоторые лица, которые не желали мне добра, и только поэтому я покинул страну. Они не создавали мне приемлемых условий для подготовки и не были заинтересованы в том, чтобы я достойно представлял Азербайджан на международной арене.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью ТАСС выступающий за Турцию новый чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, коснувшись причин отъезда из Азербайджана.

27-летний атлет отметил, что азербайджанцы и турки - это два братских народа: "А по сути, это один народ, на самом деле. Поэтому я чувствую себя очень естественно. Наши языки очень похожи, поэтому уже через два месяца я начал легко общаться на турецком".

Чемпион мира сообщил, что еще до Турции ему поступило предложение из России: "Но затем процесс как-то забуксовал. С той же Турцией мы договорились за пару недель. В России два месяца решали, а потом перестали проявлять инициативу".

"Следующей целью является пробежать 200-метровку за 19,70 секунд и установить рекорд Европы. Возможности спортсменов беспредельны. Я верю, что ту же двухсотметровку можно пробежать и за 18 секунд. Но для этого нужен другой тренировочный подход. Но человек придет к этому с течением времени", - подчеркнул спортсмен.

Отметим, что Р.Гулиев принял турецкое гражданство в апреле 2011 года. До завоевания титула чемпиона мира, он был победителем в беге на 200 метров Универсиады 2009 года, Парижского этапа Бриллиантовой лиги 2017 года, бронзовым призером Универсиады 2015 года и чемпионата Европы 2016 года. Р.Гулиев принял участие в Летних олимпийских играх Рио-2016, установив личные рекорды в беге на 100 метров за 9,97 секунд, а в беге на 200 метров - 19,88 секунд.