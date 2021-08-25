О нас
Report Georgia
Аудио новости

Паралимпиада: Австралийская велогонщица установила мировой рекорд

Паралимпиада: Австралийская велогонщица установила мировой рекорд Австралийка Пейдж Греко завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио
Индивидуальные
25 августа 2021 г. 09:48
Паралимпиада: Австралийская велогонщица установила мировой рекорд

Австралийка Пейдж Греко завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, она победила в соревнованиях по велоспорту на треке на дистанции 3 000 метров в классе С3.

Австралийская спортсменка в финальном заезде показала результат 3 минуты 50,815 секунды, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла китаянка Ван Сяомэй. Бронзовую медаль завоевала представительница Германии Дениз Шиндлер.

В классе С3 выступают люди с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей, а также велосипедисты с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.

Греко 24 года, она является трехкратной чемпионкой мира и обладательницей серебряной медали мирового первенства.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. На Играх разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tokio: Paralimpiada dünya rekordu ilə start götürüb

Самое важное

Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
24 августа 2021 г. 19:05
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
24 августа 2021 г. 17:17
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
24 августа 2021 г. 15:33
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Бельгии
24 августа 2021 г. 11:35
Новый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
ФотоНовый посол Азербайджана в США встретился с членами азербайджанской общины
24 августа 2021 г. 06:50
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
23 августа 2021 г. 21:22
Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi