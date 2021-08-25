Паралимпиада: Австралийская велогонщица установила мировой рекорд

Австралийка Пейдж Греко завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио

Австралийка Пейдж Греко завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, она победила в соревнованиях по велоспорту на треке на дистанции 3 000 метров в классе С3.

Австралийская спортсменка в финальном заезде показала результат 3 минуты 50,815 секунды, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла китаянка Ван Сяомэй. Бронзовую медаль завоевала представительница Германии Дениз Шиндлер.

В классе С3 выступают люди с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей, а также велосипедисты с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.

Греко 24 года, она является трехкратной чемпионкой мира и обладательницей серебряной медали мирового первенства.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. На Играх разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.