​Олимпийский фестиваль: Азербайджанский дзюдоист в финале

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 73 кг Вугар Талыбов в полуфинале одержал победу над турецким спортсменом Мусой Шимшеком. В поединке за золотую медаль В.Талыбов выйдет на татами с победителем пары Луиги Сентрачио (Италия) - Родриго Пирес (Португалия).

В весовой категории 66 кг в борьбе за бронзу Метин Рзазаде победил венгра Даниэля Сзегеди.

Дзюдоистка Айтадж Гардашханлы проиграла в полуфинале. Ей не удалось на пути к финалу одолеть противницу россиянку Ксению Галицкую. Гардашханлы испытает свои силы в схватке за бронзовую медаль.