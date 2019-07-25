 Наверх

Олимпийский фестиваль: Азербайджанский дзюдоист в финале

​Олимпийский фестиваль: Азербайджанский дзюдоист в финале

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 73 кг Вугар Талыбов в полуфинале одержал победу над турецким спортсменом Мусой Шимшеком. В поединке за золотую медаль В.Талыбов выйдет на татами с победителем пары Луиги Сентрачио (Италия) - Родриго Пирес (Португалия).

В весовой категории 66 кг в борьбе за бронзу Метин Рзазаде победил венгра Даниэля Сзегеди.

Дзюдоистка Айтадж Гардашханлы проиграла в полуфинале. Ей не удалось на пути к финалу одолеть противницу россиянку Ксению Галицкую. Гардашханлы испытает свои силы в схватке за бронзовую медаль.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!