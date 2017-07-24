Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле - ВИДЕО

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс проиграл заплыв большой белой акуле.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Vox, заплыв, организатором которого выступил канал Discovery, состоялся на открытой воде в Кейптауне (ЮАР). Соперники провели заплыв отдельно друг от друга. Но благодаря компьютерной графике телезрители видели картинку, будто они плыли рядом. Морской хищник плыл за добычей, которая находилась на финише дистанции, и в результате 100-метровую дистанцию достиг за 36,1 с. Олимпийский чемпион же отстал от акулы на 2 с.

Отметим, что Майкл Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский спортсмен является самым титулованным пловцом в истории Олимпийских игр.