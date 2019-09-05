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Обнародован состав сборной Азербайджана на чемпионат мира по боксу

Обнародован состав сборной Азербайджана на чемпионат мира по боксу

Обнародован состав сборной Азербайджана для участия на чемпионате мира по боксу среди мужчин, который пройдет в городе Екатеринбург.

Как сообщили Report в пресс-службе федерации бокса Азербайджана, национальная команда выступит в соревновании в полном составе. Главный тренер сборной Нариман Абдуллаев дал шанс Масуду Юсифзаде (52 кг), Тайфуру Алиеву (57 кг), Бахтияр у Газыбейову (63 кг), Лоренсо Сотомайору (69 кг), Амину Кушкову (75 кг), Альфонсо Домингесу (81 кг), Исмаилу Ягубову (91 кг) и Мухаммеду Абдуллаеву (+ 91 кг).

Сборная Азербайджана сегодня вечером вылетит в Россию и вернется в Баку 22 сентября.

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