Обнародован состав сборной Азербайджана на чемпионат мира по боксу

Обнародован состав сборной Азербайджана для участия на чемпионате мира по боксу среди мужчин, который пройдет в городе Екатеринбург.

Как сообщили Report в пресс-службе федерации бокса Азербайджана, национальная команда выступит в соревновании в полном составе. Главный тренер сборной Нариман Абдуллаев дал шанс Масуду Юсифзаде (52 кг), Тайфуру Алиеву (57 кг), Бахтияр у Газыбейову (63 кг), Лоренсо Сотомайору (69 кг), Амину Кушкову (75 кг), Альфонсо Домингесу (81 кг), Исмаилу Ягубову (91 кг) и Мухаммеду Абдуллаеву (+ 91 кг).

Сборная Азербайджана сегодня вечером вылетит в Россию и вернется в Баку 22 сентября.