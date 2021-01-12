Завсектором министерства: Отсутствие занятий спортом влияет на организм

"Национальная команда по плаванию не проходит подготовку из-за запрета на проведение тренировок и соревнований в закрытых помещениях. Они выполняют какие-то физические упражнения на открытом воздухе в индивидуальном порядке. Но занятия в бассейне не разре

"Национальная команда по плаванию не проходит подготовку из-за запрета на проведение тренировок и соревнований в закрытых помещениях. Они выполняют какие-то физические упражнения на открытом воздухе в индивидуальном порядке. Но занятия в бассейне не разрешены".

Об этом Report сообщил заведующий сектором Министерства молодежи и спорта Азербайджана Ниджат Гасанов, говоря о причинах закрытия плавательных залов во время пандемии коронавируса.

Официальный представитель министерства сказал, что у каждого вида спорта есть опасные и безопасные аспекты, связанные с инфекцией: "Неправильно отделять их друг от друга. Например, в плавании, теннисе спортсмены стоят на расстоянии нескольких метров друг от друга, а в шахматах расстояние ближе. Согласен, есть определенные различия. Но так как раздевалки в плавании общие, то опасность заражения реальна. Если разрешат этот вид спорта, то завтра тренеры по другим видам спорта могут сказать, что и у них опасности нет. Каждый вид спорта имеет свою уникальную опасность заражения. К этому нельзя подходить по отдельности".

Н.Гасанов подчеркнул, что они действуют в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров: "Мы не можем позволить себе разрешить тренировки по какому-либо виду спорта по собственному желанию. Тренировки и соревнования были запрещены из-за опасности. Подготовив план предложений, мы представим его в Оперативный штаб. Спортивный отдел работает над этим. Посмотрим, каким будет решение после этого".

На вопрос, почему в других странах, особенно в соседних Турции, России и Грузии спортивные залы открыты, заведующий сектором ответил: "Более полную информацию о запрете можно получить в Оперативном штабе. Вероятно, они приняли такое решение, чтобы предотвратить распространение вируса".

Н.Гасанов сказал, что пандемия негативно влияет не только на плавание, но и на все виды спорта: "Я сам занимаюсь спортом, хотя и не на профессиональном уровне. Отсутствие занятий спортом влияет на организм".